В Беларуси не исключили уголовной ответственности Александра Лукашенко

О возможном будущем президента рассказала доверенное лицо кандидата в президента Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, передают российские СМИ.

По ее словам, от этого не застрахован ни один человек, если он совершил преступление.

"Если человек совершил преступление и его вина доказана, он должен быть подвергнут уголовной ответственности. Это критерий ко всем, независимо был ты президентом или являешься простым человеком. Поэтому если вина любого человека доказана и он совершил преступление, то он должен нести ответственность", - отметила она.

Кроме того, Ковалькова подчеркнула, что такой критерий применим ко всем гражданам, вне зависимости от их поста.

Стоит отметить, что по закону Беларуси президент страны обладает неприкосновенностью.

Ранее Валерий Цепкало, которому запретили выдвигать кандидатуру на пост президента Беларуси заявил, что оппозиция готова обсуждать неприкосновенность Лукашенко в случае добровольной сдачи тем власти.

Сам же Лукашенко заявил, что добровольно не уйдет со своего поста, и случится это только в том случае, если его убьют.

Тем временем протестные акции на десятый день после выборов набирают обороты.

Напомним, у Лукашенко перешли к прямым угрозам бастующим рабочим.

Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.

Также Politeka писала, что Лукашенко вытер ноги об интересы Украины.