Президент РФ Володимир Путін віддав наказ щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський соціолог Ігор Ейдман на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в РФ робили спроби усунути Навального, дискредитувавши його політично, але тепер перейшли до кардинальних заходів.
 
"Спецслужби давно усунули б Олексія, але Кремль не хотів робити з нього мученика і сподівався знищити політично, дискредитувати, замазати брудом. Ситуація в Білорусі, мабуть, змусила їх перейти до рішучих дій. Вона поставила перед російською владою природне запитання: "Як нам не допустити в Росії подій, подібних білоруським?". Отруєння Навального стало першим у списку відповідей на білоруський виклик", - упевнений соціолог.

Навальный

Також Ейдман підкреслив, що рішення про усунення Навального приймав особисто Путін.
 
"Як і у випадку з вбивством Нємцова, рішення про усунення Навального могло прийматися тільки на найвищому рівні, тобто особисто Путіним. Ніхто б не зважився на таке без його санкції. Звичайно, люди типу Золотова, Пригожина, Усманова, Бастрикіна люто ненавидять Олексія і давно б його із задоволенням замовили. Однак Кремль, мабуть, раніше не давав добро на це. У зв'язку з ситуацією в Білорусі такий дозвіл дано", - упевнений соціолог.
Нагадаємо, Олексія Навального госпіталізовано на швидкій допомозі в Омську після екстреної посадки літака, яким він повертався до Москви з Томська.

За словами прес-секретаря, у Навального нього підозра на токсичне отруєння. Також вона зазначила, що його могли отруїти через чай — це єдине, що він пив з ранку. Зараз політик в реанімації, він без свідомості.

Олексій Навальний-російський опозиційний лідер, юрист, політичний і громадський діяч, який здобув популярність своїми розслідуваннями про корупцію в Росії.

Позиціонує себе в якості головного опонента керівництву Росії на чолі з Володимиром Путіним. Творець " Фонду боротьби з корупцією».

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