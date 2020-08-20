Президент РФ Володимир Путін віддав наказ щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський соціолог Ігор Ейдман на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в РФ робили спроби усунути Навального, дискредитувавши його політично, але тепер перейшли до кардинальних заходів.

"Спецслужби давно усунули б Олексія, але Кремль не хотів робити з нього мученика і сподівався знищити політично, дискредитувати, замазати брудом. Ситуація в Білорусі, мабуть, змусила їх перейти до рішучих дій. Вона поставила перед російською владою природне запитання: "Як нам не допустити в Росії подій, подібних білоруським?". Отруєння Навального стало першим у списку відповідей на білоруський виклик", - упевнений соціолог.

Також Ейдман підкреслив, що рішення про усунення Навального приймав особисто Путін.