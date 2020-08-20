Президент РФ Володимир Путін віддав наказ щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський соціолог Ігор Ейдман на своїй сторінці в Facebook.
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За словами прес-секретаря, у Навального нього підозра на токсичне отруєння. Також вона зазначила, що його могли отруїти через чай — це єдине, що він пив з ранку. Зараз політик в реанімації, він без свідомості.
Олексій Навальний-російський опозиційний лідер, юрист, політичний і громадський діяч, який здобув популярність своїми розслідуваннями про корупцію в Росії.
Позиціонує себе в якості головного опонента керівництву Росії на чолі з Володимиром Путіним. Творець " Фонду боротьби з корупцією».
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