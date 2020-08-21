Відомий російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров висловив свою думку з приводу причин отруєння опозиціонера Олексія Навального

Коментуючи інцилент, він провів паралелі з подіями, які зараз трусять Білорусь, передає Politeka.net з посиланням на відео в блозі "Вуса Пєскова".

"Дивно, як швидко засвоюють уроки Білорусі. Адже помітно, що найслабша частина білоруської революції – це відсутність єдиного, досвідченого і злого лідера. Тихановська годиться з якоюсь натяжкою в символи, але ніяк не в стратеги і ватажки цієї революції. Будь у повсталих хоч один реальний лідер, вусатий давно б рахував невикопану картоплю, перебуваючи з ним віч-на-віч", – зазначає журналіст.

Есть и такое мнение об отравлении Навального. Вполне возможно, вы будете с ним согласны pic.twitter.com/QxFgKMOxGZ — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 21, 2020

Тому, впевнений він, нічого дивного і несподіваного в отруєнні Навального немає:

"Це справа життєва. Це цілком логічна зачистка перед неминучими і в Росії теж, ймовірно, подіями. А ви що, хочете, щоб вони, склавши руки, сиділи і чекали, поки їх будуть по одному виводити на площу? Ні, це дивні, наївні надії. Люди багато років витрачалися на косметологів, масажистів, пластичних хірургів, наводили красу. Нерозумно роботу великих фахівців псувати странгуляційною борозною. Так, вона пасує далеко не всім. Загалом, з Навальним спрацювали дурнувато, але зате оперативно. Взагалі треба сказати, що з отруєннями не задалося. А Навальному, ймовірно, пощастило".

Наприкінці свого звернення Невзоров висловив надію на те, що більшу частину дорогої отрути вкрали самі виконавці, що і не дозволило довести задум щодо ліквідації опозиціонера, який критикує чинну владу Росії, до кінця.

У коментарях же висловили припущення, що це отруєння було всього лише спробою налякати Навального:

"...якби хотіли отруїти насмерть – отруїли б. Рази в 2 більше отрути і все. Тут, найімовірніше, як, у випадку з зеленкою або минулим отруєнням, йде залякування... мовляв, вали звідси. Бо смерть Навального може бути дуже сильним каталізатором", - написав один з користувачів.

Нагадаємо, Невзоров висміяв виступ "картопляного диктатора" Лукашенка.

Як повідомляла Politeka, усунення Навального планувалося давно, в РФ розкрили деталі.

Також Politeka писала, що Навальний викрив головну путінську пропагандистку Симоньян і її чоловіка.