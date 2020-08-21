Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров высказал свое мнение по поводу причин отравления оппозиционера Алексея Навального

Комментируя произошедшее, он провел параллели с событиями, которые сейчас сотрясают Беларусь, передает Politeka.net со ссылкой на видео в блоге «Усы Пескова».

«Удивительно, как быстро усваивают уроки Беларуси. Ведь заметно, что самая слабая часть белорусской революции – это отсутствие единого, опытного и злого лидера. Тихановская годится с некой натяжкой в символы, но никак не в стратеги и вожаки этой революции. Будь у восставших хоть один реальный лидер, усатый давно бы считал невыкопанный картофель, находясь с ним лицом к лицу», – отмечает журналист.

Есть и такое мнение об отравлении Навального. Вполне возможно, вы будете с ним согласны pic.twitter.com/QxFgKMOxGZ — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 21, 2020

Поэтому, уверен он, ничего удивительного и неожиданного в отравлении Навального нет:

«Это дело житейское. Это вполне логичная зачистка перед неизбежными и в России тоже, вероятно, событиями. А вы что, хотите, чтобы они, сложа руки, сидели и ждали, пока их будут по одному выводить на площадь? Нет, это странные, наивные надежды. Люди много лет тратились на косметологов, массажистов, пластических хирургов, наводили красоту. Глупо работу больших специалистов портить странгуляционной бороздой. Да, она идет далеко не всем. В общем, с Навальным сработали глуповато, но зато оперативно. Вообще надо сказать, что с отравлениями не задалось. А Навальному, вероятно, повезло».

В конце своего обращения Невзоров выразил надежду на то, что большую часть дорогостоящего яда украли сами исполнители, что и не позволило довести замысел по ликвидации оппозиционера, критикующего действующую власть России, до конца.

В комментариях же высказали предположение, что это отравление было всего лишь попыткой припугнуть Навального:

«…если бы хотели отравить насмерть - отравили бы. Раза в 2 больше яда и всё. Тут, скорее всего, как, в случае с зеленкой или прошлым отравлением, идет запугивание... мол, вали отсюда. Ибо, смерть Навального может быть очень сильным катализатором», – написал один из пользователей.

Напомним, Невзоров высмеял выступление "картофельного диктатора" Лукашенко.

Как сообщала Politeka, устранение Навального планировалось давно, в РФ раскрыли детали.

Также Politeka писала, что Навальный разоблачил главную путинскую пропагандистку Симоньян и ее мужа.