У Сирії підірвали російський бронетранспортер, внаслідок чого поранено військових РФ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сирійське джерело.

Так, бронетранспортер російських військових підірвали в Сирії на трасі М4 у провінції Ідліб. Це сталося під час руху колони російської бронетехніки. Вибух був настільки потужним, що російський БТР-80 відкинуло на бетонний відбійник.

Після появи інформації про підрив бронетранспортера в сирійських джерелах у соціальних мережах вже з'явилася фотографія російського БТР, який стоїть перпендикулярно дорозі - передня частина машини повисла на відбійнику.

Як видно на світлині, підбиту машину витягує з відбійника військовий тягач. Наразі вже є інформація про наявність поранених російських військових, проте офіційного підтвердження з боку російської або турецької сторін немає. На знімку також можна побачити машини, що зовні нагадують турецькі броньовики. Не виключено, що вони слідували у складі російської колони. Також наразі відомо, що відповідальність за підрив російської бронетехніки взяло на себе угрупування "Катаїб Хаттаб аш-Шишанов".

Раніше також повідомлялось, що у Сирії на міні біля нафтового поля Ат-Тайм, що під Дейр-Ез-Зором, підірвався російський генерал. Вибух стався на шляху проходження колони військ РФ.

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