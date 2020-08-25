В Сирии взорвали российский бронетранспортер, в результате чего ранены военные РФ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сирийский источник.

Так, бронетранспортер российских военных взорвали в Сирии на трассе М4 в провинции Идлиб. Это произошло во время движения колонны российской бронетехники. Взрыв был настолько мощным, что российский БТР-80 отбросило на бетонный отбойник.

После появления информации о подрыве бронетранспортера в сирийских источниках в социальных сетях уже появилась фотография российского БТР, который стоит перпендикулярно дороге - передняя часть машины повисла на отбойнике.

Как видно на фотографии, подбитую машину вытаскивает из отбойника военный тягач. Сейчас уже есть информация о наличии раненых российских военных, однако официального подтверждения со стороны российской или турецкой сторон нет. На снимке также можно увидеть машины, внешне напоминающие турецкие броневики. Не исключено, что они следовали в составе русской колонны. Также сейчас известно, что ответственность за подрыв российской бронетехники взяла на себя группировка "Катаиб Хаттаб аш-Шишанов".

Ранее также сообщалось, что в Сирии на мине у нефтяного поля Ат-Тайм, что под Дейр-эз-зрением, подорвался российский генерал. Взрыв произошел на пути следования колонны войск РФ.

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