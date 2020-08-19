Збройні Сили РФ зазнали втрат у Сирії

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Міноборони РФ.

За попередніми даними, він підірвався на міні біля нафтового поля Ат-Тайм, що під Дейр-Ез-Зором. Вибух стався на шляху проходження колони військ РФ.

Повідомляється, що разом з ним загинули командувач Національної оборони міста ль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і ще 4 військових.

Вибух стався на узбіччі під час повернення автоколони після проведення "гуманітарної акції".

Серед загиблих також виявився військовий радник у званні генерал-майора В'ячеслав Гладких,



Його мають намір представити до державної нагороди посмертно.

Раніше ми повідомляли, що в сирійській провінції Ідліб повстанці підірвали бомбу на дорозі, по якій їхали російські військові.

Російське оборонне відомство заявляє про трьох легко поранених солдатів, які були евакуйовані на базу РФ Хмеймім. Правда, такі цифри викликають дуже велике питання, оскільки, судячи з сили вибуху, легкими пораненнями в подібній ситуації відбутися було просто неможливо.

Також ми повідомляли, що жителі сирійського селища Денра-Аг'ї вигнали кадрових російських офіцерів, які приїхали їх охороняти, заявивши, що ті марні.

За інформацією сирійського журналіста Івана Хассіба, колона російських солдатів на броньовиках приїхала в селище після того, як на нього було скоєно напад протурецьких сил. В результаті атаки загинув фермер.

Росіяни пообіцяли курдам захистити їх від подальших нападів, проте ті заявили, що воліли б перебувати під захистом американських військ, і вигнали військових РФ.

Нагадавши, під Донецьком ліквідували подільника Мотороли.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР"побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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