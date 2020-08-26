У мережі показали кадри з похорону білоруського активіста, якого знайшли повішеним після протестів проти Олександра Лукашенка

Як передає Politeka.net, відповідне фото опублікував блогер під ніком Vitauskas в Twitter.



"Це мати Микити Кривцова біля труни свого сина, знайденого повішеним у лісосмузі після протестів у Мінську. Просто нагадаю, що останній раз в Білорусі людей вішали після тортур Кати сталінського НКВС. А потім, через більш ніж 80 років, настала "стабільність" Лукашенка...",- йдеться у підписі до знімка.

Користувачі Мережі розділили горе сім'ї загиблого, і виправили блогера, уточнивши, що мати хлопця на фото закриває обличчя руками, а біля труни знаходиться його бабуся.

"Це бабуся.... Мати стоїть, закривши обличчя руками...", "Ставити лайк жахливо, але я ставлю - як спасибі за цей репортаж. Нехай нікого більше лука не вб'є", "зате білоруси дуже обурюються, коли їм говорять про марність мирного протесту, типу" що, крові нашої хочете?!"Ось вона, кров, вже пролита. Або треба щоб сотню повісили? Тисячу? Скільки?",- писали під знімком.

Нагадаємо, Микиті було 28 років. 12 серпня він пропав, а 23 числа його знайшли повішеним.

Слідчий комітет Білорусії в повідомленні про смерть Кривцова наполягає на тому, що Кривцов не мав ніякого відношення до протестів проти Олександра Лукашенка, не затримувався міліцією, не брав участі в мітингах.

Нагадавши, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.