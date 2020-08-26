В сети показали кадры с похорон белорусского активиста, которого нашли повешенным после протестов против Александра Лукашенко

Как передает Politeka.net, соответственное фото опубликовал блогер под ником Vitauskas в Twitter.



"Это мать Никиты Кривцова у гроба своего сына, найденного повешенным в лесополосе после протестов в Минске. Просто напомню, что последний раз в Беларуси людей вешали после пыток палачи сталинского НКВД. А затем, спустя более чем 80 лет, наступила "стабильность" Лукашенко...", - говорится в подписи к снимку.

Пользователи сети разделили горе семьи погибшего, и исправили блогера, уточнив, что мать парня на фото закрывает лицо руками, а возле труны находится его бабушка.

"Это бабушка.... Мать стоит, закрыв лицо руками...", "Ставить лайк ужасно, но я ставлю - как спасибо за этот репортаж. Пусть никого больше лука не убьёт", "Зато белорусы очень возмущаются, когда им говорят о бесполезности мирного протеста, типа "что, крови нашей хотите?!" Вот она, кровь, уже пролита. Или надо чтоб сотню повесили? Тысячу? Сколько?", - писали под снимком.

Напомним, Никите было 28 лет. 12 августа он пропал, а 23 числа его нашли повешенным.

Следственный комитет Белоруссии в сообщении о смерти Кривцова настаивает на том, что Кривцов не имел никакого отношения к протестам против Александра Лукашенко, не задерживался милицией, не участвовал в митингах.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "Обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.