Політик боїться за своє життя

Надивившись на те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко щільно спілкується зі свої російським колегою, до кінця він Путіну не довіряє

Майбутнє своїх рідних, якщо білоруси таки повалять Лукашенка, він бачить не під крилом президента РФ, а на Заході. Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів колишній розвідник КДБ СРСР, однокурсник президента РФ Володимира Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

Посилаючись на свої джерела, він повідомив, що члени сім'ї білоруського лідера минулого тижня контактували з американцям, обговорюючи питання їх еміграції в іншу країну зі збереженням капіталу і гарантіями безпеки.

Причому цю інформацію Швець отримав не з Кремля.

"Питання стояло в тому, щоб практично всю сім'ю [вивезти]. Американці відповіли дуже ухильно: мовляв, вибачте, хлопці, в такі ігри ми грати не будемо", – розповів колишній розвідник.

На його думку, Лукашенко пам'ятає про долю Віктора Януковича і дуже не хоче її повторити. Адже в Росії українського екс-президента-втікача обібрали, як липку.

Швець озвучив два сценарії для президента Білорусі, причому в результаті обох, як м'якого, так і жорсткого, він позбудеться влади.

Перший варіант – зміна влади за участю координаційної ради білоруської опозиції, яка формувалася під впливом Москви. Лукашенка схилятимуть до нових виборів, в результаті яких прийде інший президент. Білорусь залишається незалежною державою, але її Збройні сили і спецслужби в значній мірі переходять під контроль Росії.

Другий варіант – куди гірший: Лукашенка можуть просто прибрати спецслужби РФ силовим методом.

"Якщо він на якомусь етапі заартачиться, тоді за допомогою "зелених чоловічків" відбудеться дестабілізація ситуації в Білорусі. Під прикриттям "зелених чоловічків" в гру вступить російський спецназ і Лукашенка просто прибере", – вважає політолог.

Наляканий обома сценаріями, Лукашенко і подумує про те, як врятуватися і бігти з країни туди, де його життя і життя його близьких буде в безпеці.

Паралельно з цим він продовжує розсипатися в погрозах США, Польщі, Литві та іншим країнам, погрожуючи відповісти за допомогою білоруської армії і російських військ на будь-які провокації. Крім того, Лукашенко угледів винищувачі НАТО неподалік від білоруського кордону.

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.

Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців зняли на відео.