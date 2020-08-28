Политик боится за свою жизнь

Насмотря на то, что президент Беларуси Александр Лукашенко плотно общается со свои российским коллегой, до конца он Путину не доверяет

Будущее своих родніх, если белорусы таки свергнут Лукашенко, он видит не под крылом президента РФ, а на Западе. Об этом в интервью «Гордону» рассказал бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Ссылаясь на свои источники, он сообщил, что члены семьи белорусского лидера на прошлой неделе контактировали с американцам, обсуждая вопрос их эмиграции в другую страну с сохранением капитала и гарантиями безопасности.

Причем эту информацию Швец получил не из Кремля.

«Вопрос стоял в том, чтобы практически всю семью [вывезти]. Американцы ответили очень уклончиво: мол, извините, ребята, в такие игры мы играть не будем», – рассказал бывший разведчик.

По его мнению, Лукашенко помнит о судьбе Виктора Януковича и очень не хочет ее повторить. Ведь в России беглого украинского президента обобрали, как липку.

Швец озвучил два сценария для президента Беларуси, причем в результате обеих, как мягкого, так и жесткого, он лишится власти.

Первый вариант – смена власти при участии координационного совета белорусской оппозиции, который формировался под влиянием Москвы. Лукашенко будут склонять к новым выборам, в результате которых придет другой президент. Беларусь остается независимым государством, но ее вооруженные силы и спецслужбы в значительной степени переходят под контроль России.

Второй вариант – куда хуже: Лукашенко могут просто убрать спецслужбы РФ силовым методом.

«Если он на каком-то этапе заартачится, тогда при помощи "зеленых человечков" произойдет дестабилизация ситуации в Беларуси. Под прикрытием "зеленых человечков" в игру вступит российский спецназ и Лукашенко просто уберет», – считает политолог.

Напуганный обоими сценариями, Лукашенко и подумывает о том, как спастись и бежать из страны туда, где его жизнь и жизнь его близких будет в безопасности.

Параллельно с этим он продолжает рассыпаться в угрозах США, Польше, Литве и другим странам, угрожая ответить с помощью белорусской армии и российских войск на любые провокации. Кроме того, Лукашенко углядел истребители НАТО неподалеку от белорусской границы.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ в Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских ОМОНовцев сняли на видео.