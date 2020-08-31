Не бажаючи прислухатися до волі народу, який виступив проти фальсифікації виборів, і задіюючи ОМОН для розгону мітингів, Лукашенко стрімко перетворює країну на "ДНР"

Таку думку на своїй сторінці в Twitter висловив російський журналіст Дмитро Навоша, передає Politeka.net.

Говорячи про появу президента країни з автоматом, він порівняв його з убитим ватажком бойовиків "ДНР".

"Як же стрімко Лукашенко перетворює Білорусь на "ДНР" - і своїми кривляннями з автоматом а-ля "Захарченко", і всією цією "донбасизацією" країни за допомогою Russia Today – зі спробою виставити мирних опонентів "фашистами" і "нацистами". Економіка в "ДНР" впаде дуже швидко", – написав Навоша.

В якості підтвердження своїх слів про те, що економіка країни вже сигналізує про негативні зміни, він навів новину про те, що компанія "Яндекс" почала евакуювати з Білорусі частину своїх співробітників. Таке ж відбувалося і на Донбасі, коли туди прийшли російські окупанти.

"ЛНР же. Лукашенківська Народна Республіка", "якщо Лукашенківська, то народною вона бути не може... Вона відразу стає ОМОНівською. З Республікою теж є питання, тут більше на колгосп схоже... І як результат – ЛОК» лукашенківський Омонівський колгосп)", "Ну так спочатку зрозуміло було, що владу він не віддасть. Розвалить і звинуватить у цьому опозицію. Армія і силовики від нього не відвертаються, так що так, опозиція буде оголошена злом, яка довела країну до тяжкого становища. А потім просто продасть Росії", "цей сценарій, російських пропагандонів - "кругом фашисти" означає вкрай тривале позиційне протистояння з метою переконати населення, що прихильники змін не праві. А ціна цим "іграм" – зруйнована економіка, сотні тисяч біженців і багато горя.. Так було і є в ДНР", - пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що сім'я Лукашенка контактувала з представниками США, і питання, яке було на порядку денному, найімовірніше, стосувалося можливої евакуації президента Білорусі і його родичів на захід зі збереженням капіталу і гарантіями безпеки.

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.

Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців зняли на відео.