Білоруси продовжують виходити на багатотисячні протести з вимогою до президента Олександра Лукашенка піти у відставку, він же пояснив, чому цього не зробить

За словами політика, він "абсолютно не тримається за владу". Про це президент заявив під час чергової бесіди з журналістами, уривок з якої опублікований на каналі "Пул першого".

Глава республіки пояснив, чому він "напружується":

"Я хочу захистити те, що ми створювали 25 років, чверть століття, створювали своїми руками. Ми з руїн, з попелу підняли цю країну. За мною тисячі, мільйони людей. І я знаю, коли "ці" прийдуть до влади, вони поріжуть все на шматки, і почнуть різати цих людей і їхніх дітей. Ось що мене найбільше турбує. Не влада, як у Росії дехто каже: "Лукашенко посинілими пальцями тримається"".

Але на цьому потік свідомості не припинився, і далі Лукашенко згадав Україну:

"Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, закривавлений цей шматок. І не хочу, щоб порізали чудових порядних людей, які працювали на цьому. Це не люстрація буде, як деякі кажуть. Це буде різанина. І те, що сталося в Україні, – це будуть квіточки".

Зазначимо, що чим довше протести в країні, тим більш дивними стають заяви президента Білорусі. Так, він заговорив про війська НАТО біля кордонів держави і пригрозив Заходу залучити війська РФ, щоб захистити територіальну цілісність країни.

Нагадаємо, у РФ готові послати силовиків на допомогу Лукашенку, Пєсков назвав умови.

Як повідомляла Politeka, ситуація в Білорусі загострилася, нова "ДНР" вимальовується з подачі Лукашенка.

Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців зняли на відео.