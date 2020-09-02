В Беларуси планируют провести военные учения под названием "Славянское братство-2020"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию пресс-службы Минобороны Беларуси.

Так, известно, что Россия и Беларусь намерены провести совместные с Сербией учения "Славянское братство-2020". Ожидается, что учения пройдут на территории РБ.

Начальники Генштабов РФ и Беларуси Валерий Герасимов и Александр Вольфович уже обсудили по телефону подготовку к таким военным учениям.

"Стороны обсудили подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство-2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020" (пройдет на территории Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что месяц назад, в начале августа, командующий силами специальных операций ВС Беларуси Вадим Денисенко рассказал журналистам, что учения "Славянское братство-2020" пройдут в конце сентября в Беларуси, на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которая базируется в городе Брест.

Как известно, в 2019 году учения "Славянское братство", которые продолжались в течение двух недель, прошли на территории Сербии. Тогда в учениях приняли участие более 600 белорусских, российских и сербских военнослужащих, было задействовано более полусотни единиц военной техники и 5 самолетов военно-транспортной авиации.

Ранее также сообщалось, что на территории Беларуси неоднократно были замечены колонны российской военной техники, однако в РФ это объяснили проведением учений. Особое внимание российские войска в Беларуси стали привлекать с началом массовых протестов в Беларуси, которые режим Лукашенко пытается подавить силовыми методами.

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