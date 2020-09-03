Тайфун "Майсак", який розбушувався в російському Владивостоці, пошарпав бойовий флот РФ

Ряд телеграм-каналів опублікували відеозапис, на якому видно, як ураганний вітер відірвав від причалу плавучий док, що належить суднобудівному підприємству АТ "Східна верф", передає Politeka.net.

У морі док зіткнувся з низкою субмарин 19-ої бригади і протаранив катери 165-ї бригади з істотним боєзапасом.

"Наддержава! Кого вони там лякати зібралися своїм іржавим мотлохом", - іронізує блогер Злобний Укр.

Як повідомили у відділі інформаційного забезпечення Тихоокеанського флоту "плавучий док підприємства "Східна верф" здійснив навал на причал Приморської флотилії різнорідних сил Тихоокеанського флоту. Кораблі та особовий склад не постраждали. Док отримав незначні пошкодження. На місце направлені три буксири Тихоокеанського флоту, які відбуксирують док".

Відео також прокоментував блогер Մιtαuskαs:

"Путін: Росія володіє зброєю, якої немає ні в кого в світі. Тим часом у Владивостоці вітром відірвало плавучий док Східної верфі і він поплив "на Вашингтон", таранячи все на своєму шляху, включаючи підводні човни і ракетні катери наддержави. На жаль, але Америка і НАТО приречені!".

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика!

Путин: Россия обладает оружием, которого нет ни у кого в мире.



Между тем во Владивостоке ветром оторвало плавучий док Восточной верфи и он поплыл "на Вашингтон", тараня всё на своём пути, включая подводные лодки и ракетные катера сверхдержавы.



Увы, но Америка и НАТО обречены! pic.twitter.com/WqIBYDwS2x — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) September 3, 2020

Під владою тайфуну опинилися південно-західні, західні райони і південне узбережжя краю, де з 10 ранку подув сильний вітер. У другій половині дня швидкість вітру зросла, часом досягаючи ураганної. Без електрики залишилися сотні людей. Через повалені дерева, що впали на дороги, Владивосток скували восьмибальні автомобільні пробки.

Відзначимо, що раніше в Тюмені, що за 600 кілометрів від Владивостока, теж був сильний вітер, який накоїв чимало біди. Найстрашніший результат стихії також показали в соцмережах: ураган повалив два будівельні крани, в яких знаходилися люди.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика!

Тюмень. Падение 2 кранов.

Эпичное видео pic.twitter.com/Zkw4tUNjYs — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) September 2, 2020

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