Відомий астролог Влад Росс розповів про політичне майбутнє Світлани Тихановської

За його прогнозом, Тихановська зіграє велику роль у долі Білорусі, але в політиці її кар'єра не відбудеться. Про це він заявив журналістам видання "Главреду".

Експерт, який передбачив перемогу Зеленського на виборах, звернув увагу на дату народження Тихановської - 11 вересня, фатальний день для США, яка вплинула на хід історії, проте в її випадку мова йде про те, що опозиціонер зіграє величезну роль у долі Білорусі.

"Багато, хто народився 11 вересня, ставали знаковими, наприклад, Йосип Кобзон. Так і Тихановська зіграє величезну роль у долі Білорусі: по суті, зараз вона є символом цієї країни, символом білоруського працьовитого і миролюбного народу", – розповів Росс.

Астролог зазначив, що вперше спалахнувші за 26 років правління Олександра Лукашенка протести все-таки змусять президента Білорусі покинути свій пост, а Тихановську на деякий час прийняти пост.

Однак Тихановська увійде в історію як тимчасовий лідер Білорусі, їй вдасться повернутися на батьківщину до 11 вересня, тоді ж буде оголошено про нові дострокові президентські вибори. Також астролог зазначив, що повалення режиму Лукашенка настане до жовтня.

"По суті, вона не буде президентом-вона буде лідером революції. Тихановська не політик, і в політиці вона не залишиться. Та й в цілому, це вказує на те, що і в житті вона не кар'єристка. Так що Лукашенко досидить тільки до середини вересня, в крайньому випадку - до жовтня", – пояснив астролог.

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