Олександр Лукашенко визнав, що вже занадто довго займає пост президента Білорусі

Як повідомляє Politeka.net, глава держави дав велике інтерв'ю російським ЗМІ. Журналіст ВГТРК Євген Рожков навів слова президента в ефірі телеканалу "Росія 1".

Незважаючи на визнання, Олександр Лукашенко поки не збирається здаватися і звільняти президентське крісло. На думку політика, його присутність в керівництві країни зараз вкрай необхідна.

"Так, можливо, я трохи пересидів. Можливо, мене показують не тільки з телевізора, але і з праски і з чайника. Але дійсно тільки я зараз можу захистити білорусів", - процитував Лукашенко журналіст.

За словами Рожкова, однією з причн протестів в Білорусі президент назвав появу двох молодих поколінь. Нібито, в країні сформувався новий клас, який і розпалює конфлікт.

"Буржуйчиків, як він сказав. І це дійсно призвело до невдоволення. Вони хочуть влади", - розповів кореспондент. Крім того, під час інтерв'ю Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова до проведення конституційної реформи. Після цього політичний лідер "не виключає дострокових президентських виборів".

Інший журналіст, Роман Бабаян, також процитував Олександра Лукашенка: "Я чверть століття облаштовував Білорусь. Просто так не піду, все це не кину".

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