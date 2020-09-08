Александр Лукашенко признал, что уже слишком долго занимает пост президента Беларуси

Как сообщает Politeka.net, глава государства дал большое интервью российским СМИ. Журналист ВГТРК Евгений Рожков привел слова президента в эфире телеканала «Россия 1».

Несмотря на признание, Александр Лукашенко пока не собирается сдаваться и освобождать президентское кресло. По мнению политика, его присутствие в руководстве страны сейчас крайне необходимо.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал Лукашенко журналист.

По словам Рожкова, одной из причн протестов в Беларуси президент назвал появление двух молодых поколений. Якобы, в стране сформировался новый класс, который и разжигает конфликт.

"Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти", - рассказал корреспондент. Кроме того, во время интервью Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова к проведению конституционной реформы. После этого политический лидер «не исключает досрочных президентских выборов».

Другой журналист, Роман Бабаян, также процитировал Александра Лукашенко: "Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так не уйду, все это не брошу".

Напомним, Лукашенко хотел взять под контроль Украину, Туск раскрыл детали.

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