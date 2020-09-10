Сербія відмовилася від військових навчань у Білорусі

Сербія не братиме участі у спільних з РФ військових навчаннях на території Білорусі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сербські ЗМІ.

Так, відомо, що Сербія відмовилася від військових навчань з Росією на території Білорусі і вирішила не брати участі в будь-яких військових заходах з партнерами протягом наступних шести місяців.

Міністр оборони Сербії Александар Вулін наголосив, що уряд пішов на цей крок під тиском Євросоюзу, який вимагав відмовитися від навчань, погрожуючи блокуванням подальшої євроінтеграції країни.

"Сербія стикається з жахливим і незаслуженим тиском з боку ЄС", - зазначив Вулін.

За його словами, Сербія вирішила відмовитись від військових навчань з РФ задля збереження позиції нейтралітету.

"Щоб зберегти позицію військового нейтралітету і уникнути або хоча б зменшити наслідки посилених атак на нашу країну, політику і економіку, уряд Сербії вирішив припинити всі військові навчання і заходи з усіма партнерами в наступні шість місяців", - сказав він.

Як відомо, найближчим часом в Білорусі на полігоні "Брестський" мали відбутися вчення Сербії, Білорусі та Росії.

Нагадаємо, Білорусь офіційно дозволила "погостювати" військам Росії та Сербії: "Слов'янське братство".

Як повідомляла Politeka, українські військові готують потужну відповідь на російський "Кавказ-2020": відомі подробиці.

Також Politeka писала, що у РФ вирішили "забрати" собі майже мільйон українців.