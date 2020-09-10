Сербия не будет участвовать в совместных с РФ военных учениях на территории Беларуси

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сербские СМИ.

Так, известно, что Сербия отказалась от военных учений с Россией на территории Беларуси и решила не принимать участия в любых военных мероприятиях с партнерами в течение следующих шести месяцев.

Министр обороны Сербии Александар Вулин подчеркнул, что правительство пошло на этот шаг под давлением Евросоюза, который требовал отказаться от учений, угрожая блокированием дальнейшей евроинтеграции страны.

"Сербия сталкивается с ужасным и незаслуженным давлением со стороны ЕС", - отметил Вулин.

По его словам, Сербия решила отказаться от военных учений с РФ для сохранения позиции нейтралитета.

"Чтобы сохранить позицию военного нейтралитета и избежать или хотя бы уменьшить последствия усиленных атак на нашу страну, политику и экономику, правительство Сербии решило прекратить все военные учения и мероприятия со всеми партнерами в следующие шесть месяцев", - сказал он.

Как известно, в ближайшее время в Беларуси на полигоне "Брестский" должны были состояться учения Сербии, Беларуси и России.

Напомним, Беларусь официально разрешила "погостить" войскам России и Сербии: "Славянское братство".

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