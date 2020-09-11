На 65 - му році пішов з життя зірка телепередачі " що? Де? Коли?"Михайло Смирнов
Як передає Politeka.net, про це повідомив його колега і колишній напарник по команді Максим Поташов на своїй сторінці в Facebook.
"Сьогодні не стало Міші Смирнова, мого старого друга і першого капітана в телеклубі. Він був дуже доброю і світлою людиною", - повідомив він.
Поташов також уточнив, що причиною смерті став інсульт.
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Смирнов грав в інтелектуальному клубі з 1988 по 2010 роки, був капітаном однієї з найяскравіших команд 90-х, в яку входили Максим Поташов, Борис Левін, Леонід Тимофєєв і багато інших відомих гравців
На рахунку Михайла Смирнова 18 яскравих ігор, 9 з яких були завершені перемогою знавців.
Користувачі Мережі в коментарях розділили горе Поташева:
"Сумна звістка. Співчуття Вам і всім його друзям", " шалено шкода. Зовсім недавно стояв біля столу", "Сумна звістка. Співчуття Вам і всім його друзям", - писали в мережі.
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