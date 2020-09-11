На 65-м году ушел из жизни звезда телепередачи "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов
Как передает Politeka.net, об этом сообщил его коллега и бывший напарник по команде Максим Поташев на своей страничке в Facebook.
"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", - сообщил он.
Поташев также уточнил, что причиной смерти стал инсульт.
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Смирнов играл в интеллектуальном клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 90-х, в которую входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и многие другие известные игроки
На счету Михаила Смирнова 18 ярких игр, 9 из которых были завершены победой знатоков.
Пользователи сети в комментариях разделили горе Поташева:
"Печальная весть. Соболезнования Вам и всем его друзьям", "Безумно жаль. Совсем недавно стоял возле стола", "Печальная весть. Соболезнования Вам и всем его друзьям", - писали в сети.
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