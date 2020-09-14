В Беларусь прибыли российские военные, которые принимали участие в агрессии против Украины на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на InformNapalm.

Так, в понедельник, 14 сентября, на полигоне "Брестский" в Беларуси стартовали военные учения “Славянское братство-2020”. В учениях участвуют российские и белорусские военные. Изначально планировалось, что также приедут военные из Сербии, однако в конце концов правительство страны отказалось от "Славянского братства".

В учениях в Беларуси принимают участие подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии Западного военного округа РФ (в/ч 07264, г. Псков).

"На фоне длительных массовых акций протеста в Беларуси против режима Лукашенко под прикрытием этих учений, только по официальным данным, переброшено около 300 военнослужащих и 70 единиц боевой и специальной техники этого военного формирования", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее разведчики собрали данные с доказательствами участия военнослужащих из подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии в агрессии против Грузии, операции захвата Крыма и боевых действиях на Донбассе.

В частности, по данным разведчиков, буровые “Черноморнефтегаза”, известные также как "Вишви Бойко", в 2014 году захватывали именно десантники 104 полка ВДВ из состава 76-й ДШД РФ.

Кроме того, волонтеры собрали данные о командирах 76-й дивизии, которых награждали в России за участие в агрессии против Украины и Грузии.

Напомним, Беларусь официально разрешила "погостить" войскам России и Сербии: "Славянское братство".

Как сообщала Politeka, украинские военные готовят мощный ответ на российский "Кавказ-2020": известны подробности.