Білл Гейтс останнім часом боровся з серйозною недугою

Про це інформує Гейтс-молодший повідомив у своєму особистому мікроблозі Twitter, передає Politeka.net.

За словами засновника компанії Microsoft, його батько пішов з життя у віці 94 років.

Як відомо, Білл Гейтс-старший останнім часом страждав від хвороби Альцгеймера.

"Мій батько був "справжнім" Біллом Гейтсом. Він був усім тим, чим я намагаюся бути, мені буде не вистачати його кожен день",-повідомив Гейтс-молодший в Twitter.

Як зазначив мільярдер, трагедія сталася 14 вересня в сімейному будинку біля Сіетла, і Гейтс-старший пішов з життя в оточенні близьких і рідних.

"Ми будемо сумувати за ним більше, ніж можемо зараз висловити... Смерть мого батька не була несподіванкою, йому було 94 роки, а його здоров'я погіршувалося, тому у нас був час, щоб обміркувати те, наскільки нам пощастило мати таку чудову людину в нашому житті протягом довгих років", - продовжив Білл Гейтс-молодший.

Мільярдер також зізнався, що саме рідний батько надавав юридичну допомогу в перші роки існування Microsoft, і відзначив внесок Гейтса-старшого в благодійність.

"Фонд Білла і Мелінди Гейтс не став би таким, яким він сьогодні, без мого батька. Більше, ніж будь-хто інший, він сформував цінності фонду", — резюмував засновник Microsoft у своєму мікроблозі.

"Шкодую про твою втрату, Білл. Мені пощастило, що я був у твого батька, який дав мені прекрасне інтерв'ю про ... тебе. Він так пишався, особливо тобою як батьком. Співчуття всій Вашій родині", "Білл-старший був одним з найбільш чудових і милих людей нашого часу", - підтримали його в коментарях друзі сім'ї.

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