Закупівлі російського газу скорочують все більше країн, зараз Кремль обчислює великі збитки

Зокрема, Туреччина скорочує закупівлю російського газу. При цьому бюджет Росії, який тримається на цьому, втрачає доходи від експорту енергоносіїв протягом декількох останніх місяців.

У липні країна отримала всього 364 млн куб. м газу по газопроводу "Блакитний потік", повідомляє інформаційне агентство Reuters.



Після ремонтних робіт газопровід повинен був почати роботу навесні 2020 року, але прокачування газу з Росії так і не стартувало.

Туреччина скорочує імпорт газу з Росії вже не перший місяць: країна розраховує покривати як мінімум 30% свого споживання газу закупівлями СПГ. У числі постачальників Туреччини Сполучені Штати, Нігерія і Катар.

Висока вартість російського газу стала основною причиною відмови Туреччини від нього. У довгострокових контрактах "Газпрому" ціна прив'язана до ціни нафти з лагом 9 місяців, тому весняні низькі ціни на нафту приведуть до зниження цін на газ тільки в кінці нинішнього року.

Більш того, після відкриття нового газового родовища на шельфі Туреччина отримала новий козир в переговорах з РФ. Аналітики прогнозують, що Москва найближчим часом може повністю втратити турецький ринок.

Росію планомірно витісняють з Європи не тільки на газовому, але і на нафтовому ринку. Збитки Росії через це склали ціною в 3,2 мільярдів доларів - Туреччина таким рішенням буквально завдала удару по економіці Росії.

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