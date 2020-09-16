США і країни Євросоюзу намагалися організувати "кольорову революцію" і "антиконституційний переворот" в Білорусі

Як передає Politeka, таку заяву зробили у Службі зовнішньої розвідки РФ.

Так, глава відомства Сергій Наришкін звинуватив США і європейські країни у нібито підготовці протестів на території Білорусі.

З аналогічними звинуваченнями виступив і білоруський лідер Олександр Лукашенко.

За словами Наришкіна, Захід нібито почав підготовку протестів в Білорусі ще задовго до виборів.

"За наявною в СЗР інформацією, в нинішніх подіях в Білорусії США відіграють ключову роль. Хоча в публічному просторі Вашингтон намагається триматися в тіні, після початку масових вуличних виступів американці кратно наростили фінансування білоруських антиурядових сил. Його обсяги обчислюються десятками мільйонів доларів", - сказав він.

Наришкін зазначив, що протестні акції від самого початку "носять добре організований характер і координуються з-за кордону".

За його словами, США ще в 2019 році і на початку 2020 року нібито направили на організацію антиурядових виступів близько 20 млн доларів.

На ці гроші, як впевнений Наришкін, американцями нібито формувалися мережі "незалежних блогерів" і інформаційних акаунтів в соцмережах, а також велася підготовка активістів до проведення вуличних акцій.

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