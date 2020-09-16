США и страны Евросоюза пытались организовать "цветную революцию" и "антиконституционный переворот" в Беларуси

Как передает Politeka, такое заявление сделали в Службе внешней разведки РФ.

Так, глава ведомства Сергей Нарышкин обвинил США и европейские страны в якобы подготовке протестов на территории Беларуси.

С аналогичными обвинениями выступил и белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам Нарышкина, Запад якобы начал подготовку протестов в Беларуси еще задолго до выборов.

"По имеющейся в СВР информации, в нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль. Хотя в публичном пространстве Вашингтон старается держаться в тени, после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил. Его объемы исчисляются десятками миллионов долларов", - сказал он.

Нарышкин отметил, что протестные акции с самого начала "носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа".

По его словам, США еще в 2019 году и в начале 2020 года якобы направили на организацию антиправительственных выступлений около 20 млн долларов.

На эти деньги, как уверен Нарышкин, американцами якобы формировались сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, а также велась подготовка активистов к проведению уличных акций.

Напомним, Беларусь официально разрешила "погостить" войскам России и Сербии: "Славянское братство".

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Также Politeka писала, что зверства белорусских омоновцев Лукашенко сняли на видео.