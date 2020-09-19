У Олександра Лукашенка виявили важку недугу, яка вражає психіку та швидко прогресує

Зокрема, російський громадський діяч і блогер Христина Потупчик на своєму Телеграм-каналі звернула увагу на інтерв'ю журналіста Дудя з письменником Дмитром Глуховським (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

В інтерв'ю обговорювалися суспільно-політичні теми. Торкнулися в ньому і особистості Олександра Лукашенка, зазначивши, що ще 28 років тому йому поставили діагноз "мозкова психопатія".

Зараз цей діагноз називають"змішаним розладом особистості". Блогер зазначила, що вивчила цю тему більш детально і дізналася, що наприкінці 1970-х Лукашенко ходив по різних інстанціях і просив призначати його на високі посади, тому вирішили про всяк випадок перевірити його психіку. Раніше такі медичні перевірки проходили постійно.

За версією ЗМІ, цей діагноз був підтверджений в 1982 році, коли Лукашенко був комісований з армії за статтею 7б з діагнозом "мозаїчна психопатія" з посади замполіта військової частини 04104.

"По суті, людина, яка була комісована з армії через дурку, тепер її очолює. Помірно виражена мозаїчна психопатія передбачає непридатність до військової служби не тільки у воєнний, але і в мирний час-і, до речі, цілком може довести свого носія до шизофренії", - розповіла Христина Потупчик.

Вона пояснила, що в звичайному житті людина з таким діагнозом була б простим алкоголіком або невротиком з манією переслідування, який створює проблеми тільки всередині своєї сім'ї або колективу, але маючи величезну владу, а Лукашенко впливає на мільйони життів психічно куди більш здорових людей.

Блогер додала, що якщо цей діагноз вірний, то Лукашенко позбавлений емпатії, йому важко встановлювати тривалі відносини, він все пояснює через теорію змови.

"Коли Лукашенко каже, що його доведеться вбити, щоб забрати владу, він, схоже, не жартує. Людина з діагнозом психопатія не повинен брати в руки зброю, тому що він рано чи пізно перетворюється в полковника Курца. Сьогодні він загнаний в кут, тому хапається за зброю і змушує свого сина носити бронежилет. Тобто, він реально готовий битися за Білорусь до останнього білоруса", - резюмувала блогер і додала, що треба всіх кандидатів у президенти перевіряти в психіатра.

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