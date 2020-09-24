Російську Федерацію спіймали на новому фейку про "військову міць" країни

У Росії було опубліковано відео, де показано бомбометання на полігонах в Астраханській області в рамках військового навчання "Кавказ-2020".

Однак на відповідному відео є ряд неточностей, що може говорити про фальсифікацію і монтаж, передає Обозреватель.



Зокрема, на записі показано, як бомбардувальник Ту-22М3 злітає, скидає бомби, а після приземляється на землю.

Але перед зльотом бомбардувальник мав маркування ВКС-Повітряно-космічні сили. Однак коли літак почав виробляти бомбометання, борт повітряного судна вказаний як ВПС Росії. Після виконання маневру на землю знову приземлився борт з маркуванням ВКС.

Варто відзначити, що з 2015 року Військово-повітряні сили РФ іменуються як Повітряно-космічні сили, а не ВПС Росії. Тому такий факт може говорити про монтаж і підробці відео. Ганьбу Росії знову побачив весь світ, адже їх брехня перевищила все мислиме.

Також раніше повідомлялося, що під час російських військових навчань "Кавказ-2020" стався черговий казус - почалася пожежа, в результаті якої була знищена техніка.



На опублікованих кадрах російські солдати в паніці намагаються на тросах буксирувати від основного угруповання техніки військову машину, охоплену вогнем.

Її шини і корпус вже практично повністю вигоріли. Тип техніки через вогонь визначити досить складно. Друга машина осторонь охоплена чорним густим димом.

Нагадаємо, одеситів сполошила військова авіація НАТО над містом.

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