Російський депутат Володимир Жириновський запропонував дивні рішення для залагодження конфлікту між Азербайджаном і Вірменією

Як передає Politeka.net, ідеї він озвучив на своєму Telegram-каналі.

За його словами, закликів припинити вогонь в Карабасі недостатньо і потрібно переходити до радикальних заходів.

"Є три варіанти, як реально вирішити проблему: включити ПК до складу Росії як самостійну адміністративну одиницю. І Баку і Єреван повинні це визнати. Не хочуть визнавати - нехай обидві Республіки входять до складу Росії. Тоді третій варіант - царський. ЦАР давав обом сторонам зброю, щоб вони самі з'ясували стосунки", - висловився одіозний політик.

Нагадаємо, військовий конфлікт між Вірменією та Азербайджаном розгорівся з новою силою в неділю, 27 вересня — після обстрілів в районі Нагірного Карабаху сторони звинуватили один одного в агресії.

Станом на вівторок, 29 вересня, між Вірменією і Азержайджаном тривають військові дії в невизнаній республіці Нагірний Карабах.

У третій день протистоянь азербайджанські військові заявили, що повністю знищили цілий полк Збройних сил Вірменії. Там, зі свого боку, заговорили про"союз з Карабахом".

Нагадавши, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабасі відіб'ється на Донбасі.

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