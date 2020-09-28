Азербайджан дает России четко понять, чем для нее обернется поддержка Армении в конфликте вокруг Нагорного Карабаха

Российский нефтегазовый рынок может понести очень серьезные потери, взявшись открыто помогать Армении, пишет телеграмм-канал «Газ-Батюшка».

Все дело в том, что Азербайджан и Турция, которая входит в блок НАТО, являются союзниками не только в политике и военной сфере.

«В последние годы нефтегазовая экономика обеих стран стала максимально взаимозависимой. Постепенно из экономической формулы взаимодействия исключили Россию. «Газпром» полностью потерял рынок газа Турции. Фактически поставки по «Турецкому потоку» остановились, а «Голубой поток», встав на плановый ремонт, так и не был запущен», – констатирует автор.

Таким образом Азербайджан стал крупнейшим поставщиком газа в Турцию, которым та заменяет российское голубое топливо. Только за последние полгода Азербайджан экспортировал в Турцию 8,7 млрд кубометров газа, а поставки топлива с месторождения Шах-Дениз в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу за январь-август приблизились к трем миллиардам кубов.

В результате сегодня Азербайджан «держит» 23,5% доли турецкого рынка, Иран – 14,2, а лидерами в поставках сжиженного газа стали Катар и Алжир, опустив Россию на пятое место.

Однако на этом неприятности Москвы не заканчиваются:

"Теперь еще под угрозой поставки российской нефти в регион. Крупнейший в Турции НПЗ STAR заменил поставки Urals cортами из Ирака и Норвегии. Завод мощностью 210 тысяч баррелей в день, который принадлежит азербайджанской SOCAR, второй месяц подряд не покупает ни барреля Urals, хотя в прошлом был одним из крупнейших в стране клиентов российских нефтяников", – отмечается в сообщении.

Ранее мы писали о том, что экс-боевик Захар Прилепин призвал Армению провести референдум о присоединении к России. По его словам, всех политиков, которые будут не согласны с таким развитием событий, нужно «запаковать и отправить в Турцию».

Мы также рассказывали, что оборонные ведомства Азербайджана и Армении озвучили потери противника. В общей сложности с начала обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе уже погибли более 700 военнослужащих с обеих сторон.

Напомним, Россия готовит "грузинский вариант" для Азербайджана.

Как писала Politeka, глава Минобороны Эстонии прямым текстом назвал Россию агрессором.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.