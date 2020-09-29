Российский депутат Владимир Жириновский предложил странные решения для улаживания конфликта между Азербайджаном и Арменией

Как передает Politeka.net, бредовые идеи он озвучил на своем Telegram-канале.

По его словам, призывов прекратить огонь в Карабахе недостаточно и нужно переходить к радикальным мерам.

"Есть три варианта, как реально решить проблему: Включить НК в состав России как самостоятельную административную единицу. И Баку и Ереван должны это признать. Не хотят признавать - пусть обе республики входят в состав России. Тогда третий вариант - царский. Царь давал обеим сторонам оружие, чтобы они сами выяснили отношения", - высказался одиозный политик.

Напомним, военный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся с новой силой в воскресенье, 27 сентября — после обстрелов в районе Нагорного Карабаха стороны обвинили друг друга в агрессии.

По состоянию на вторник, 29 сентября, между Арменией и Азержайджаном продолжаются военные действия в непризнанной республике Нагорный Карабах.

В третий день противостояний азербайджанские военные заявили, что полностью уничтожили целый полк вооруженных сил Армении. Там, со своей стороны, заговорили о "союзе с Карабахом".

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.