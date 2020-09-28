В военном конфликте между Азербайджаном и Арменией, который на днях разгорелся с новой силой, уже сотни погибших

По информации оборонного ведомства Азербайджана, Армения потеряла около 550 бойцов с начала эскалации конфликта. В доказательство своих успехов, азербайджанская сторона опубликовала видео уничтожения техники противника.

В свою очередь представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе около двух сотен военнослужащих Азербайджана были убиты.

Кроме того, уничтожены около трех десятков танков и приблизительно два десятка беспилотных летательных аппаратов.

Что касается армянских военных, то десять человек госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как относительно легкое.

Как известно, 27 сентября на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились военные действия между двумя государствами. Так, Минобороны Азербайджана сообщило, что около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских сил по всей линии фронта. Обстрелы велись из крупнокалиберного оружия.

В Азербайджане подчеркнули, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирного населения. Позже представители Азербайджана объявили о начале контрнаступления по всей линии фронта.

Ранее мы писали о том, что экс-боевик «ДНР», российский писатель Захар Прилепин предложил Армении крымский сценарий.

«Правильно понимаю, что в Армении надо стремительно провести референдум о присоединении к России? Стремительно. И всех политиков, а так же активистов и блогеров, которые будут выступать против, паковать и отправлять посылкой в Турцию», – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, Россия готовит "грузинский вариант" для Азербайджана.

Как писала Politeka, глава Минобороны Эстонии прямым текстом назвал Россию агрессором.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.