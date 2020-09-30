Несмотря на недавние заверения России не вмешиваться пока в конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, авиацию РФ заподозрили в полетах в сторону Армении

Так, транспортно-грузовой самолет Ил-76МД МВД России с номером RF-86925 показал неожиданную активность на на маршруте из Калининграда в направлении Армении, сообщает телеграмм-канал «Авиаторщина», передает Диалог.

По мнению автора, воздушное судно может быть задействовано в переброске российского вооружения, военных и специалистов в Армению для противостояния с Азербайджаном.

Источник сообщает, что самолет вылетел из Москвы в Калининград 28 сентября, а уже оттуда направился в Армении. Однако во время полета выяснился странный момент: при подлете к Кавказу Ил-76 пропал с радаров. Не исключено, что это может быть связано с отключением транспондеров.

Уже на следующий день Ил-76 вернулся в Калининград, откуда через некоторое время снова отправился в сторону Кавказа.

Отмечается, что на днях Россия начала перебрасывать в зону конфликта свои военные самолеты. Еще до активизации боевых действий они вылетали из Ростова.

Ранее мы сообщали о том, что Азербайджан задействовал в Нагорном Карабахе ударные беспилотники-камикадзе, купленные у Израиля. Минобороны страны то и дело публикует видео ударов по технике и живой силе противника. Так, в сети появилось видео уничтожения дроном армянских резервистов. Мощный взрыв разнес грузовик, в котором ехали солдаты, а также убил не менее десяти человек.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

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