Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська несподівано похвалила президента Росії Володимира Путіна, назвавши його мудрим

Крім того, вона підтримала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог з Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.

Про це вона заявила в інтерв'ю французькій радіостанції RTL.

При цьому Тихановська уточнила, що опозиція поки не отримувала сигналів про бажання сусідніх країн виступити в якості посередників врегулювання ситуації в її країні. Але вона додала, що була б щаслива отримати допомогу від них, зокрема - від Путіна і Макрона.

"Ми завжди говорили, що як і раніше відкриті до діалогу. Ми хотіли б, щоб сусідні країни в першу чергу були посередниками в цих переговорах з владою. Було б чудово, якби президент Макрон міг запросити, наприклад пана Путіна, брати участь і виступити в якості посередника на цих переговорах", - сказала вона.

Крім того, в одному з інтерв'ю Тихановська назвала президента Путіна "мудрим керівником" і висловила жаль, що він підтримав Олександра Лукашенка, а не білоруський народ.

"Все-таки Володимир Путін мудрий керівник. Він же розуміє, що все, що говориться, – це фантазії однієї людини. І він розуміє, що ми завжди говорили, що відкриті до діалогу. І ми ніколи не поверталися спиною до Росії, я маю на увазі білоруський народ. Ми дружні країни, ми хочемо такими залишатися", - заявляла вона.

Нагадаємо, Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.

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