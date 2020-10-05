Стало відомо про надзвичайну подію в Тихому океані, яку помітили серфери

Йдеться про зміну кольору води на Халактирському пляжі на Камчатці. Він являє собою 30-кілометрову смугу чорного вулканічного піску на березі Авачинської затоки Тихого океану, пише Replyua.

Свідки того, що відбувається публікують в соціальних мережах фотографії сотні морських тварин, які викинулися на берег.

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Камчатка. Авачинская Бухта. Маленькая бухточка Безымянная. Ровно 4 дня назад @lefffu именно там сняла свое видео, которое я опубликовала на своей странице. Это видео снято сегодня утром. Жуткий запах. Мой товарищ нырял сегодня в двух местах. Чуть позже выложу видео, что он там увидел. Сегодня мы на моторной лодке с ним посетили 4 места. Бухта Станицкого, Безымянная, район бухты Гротовой (как раз на выходе из бухты в Тихий Океан), бухту Шлюпочную. Последняя находится на другой стороне Авачинской бухты. Последствия, конечно, видны везде. Местами у берега цвет воды очень мутный, визуально видно границу где вода чище. На берегу Безымянной и Шлюпочной выброшены морские ежи, животные, крабы, рыбы. #спаститихий #safetheocean #kamchatka #pacificocean @_svetlana__radionova_ @greenpeace @greenpeaceru @snowave_kamchatka @lefffu @yuridud.life @yurydud

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Пляжі усипані мертвими нерпами і восьминогами, а також морськими їжаками з голками, які обсипалися. Також в мережі користувачі пишуть, що вода пахне не океаном, вона в'язка, гірка і брудна.

Крім того, після контакту з водою на Халактирському пляжі у серфінгістів червоніють і опухають очі, у деяких виникає відчуття плівки і на час погіршується зір.

Трохи пізніше в Мінприроди регіону взяли проби води, як виявилося проби показали, що гранично допустима норма фенолів у воді перевищена в два рази, по нафтопродуктах — в чотири рази. 

Мова може йти про забруднення води речовиною, схожою на машинне масло.

У Росприроднагляд звернулося російське відділення Грінпіс.

Також вони звернулися в оборонне відомство країни і Генеральну прокуратуру. Вони вимагають негайно розслідувати забруднення, а також усунути наслідки всього цього, адже океан гине.

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