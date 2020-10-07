Президенту Росії Володимиру Путіну виповнилось 68 років
В його день народження Politeka з посиланням на Obozrevatel вирішила нагадати про доньок лідера країни-агресора.
Хоча приватне життя Путіна завжди було таємницею для громадськості, журналістам все ж вдалось дізнатись про його дітей.
Як відомо, Путін розлучений зі своєю дружиною Людмилою, з якою в шлюбі прожив понад 30 років. У нього є дві дочки - Марія і Катерина, вони обидві живуть під іншими прізвищами і публічно заперечують, що Путін - їхній батько.
Старша дочка Марія народилася в 1985 році в Ленінграді, а молодша Катерина - в 1986 році в НДР (місто Дрезден). Їх назвали на честь їхніх бабусь. Марія Шеломова - це мати Путіна, а Катерина Шкребньовою - мама Людмили Путіної.
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Марія Воронцова
За інформацією російських ЗМІ, старша дочка президента РФ кілька разів змінювала прізвище і всі свої документи чотири рази. За фахом Марія - медик.
Близько 10 років тому Марія нібито вийшла заміж за голландського бізнесмена Йорріта Фаассена. Вони познайомилися в Москві, коли чоловік працював в керівництві Газпромбанку. Після весілля донька Путіна виїхала з Росії в Нідерланди, а в 2012 році народила сина. У 2017 році в одному з інтерв'ю президент РФ і сам зізнався, що став дідусем. На питання, чи грає він зі своїм онуком, Путін відповів: "На жаль, дуже рідко".
Катерина Тихонова
Молодша дочка Путіна народилася 31 серпня 1986 року. Вона живе і працює в Москві - обіймає посаду директора фонду "Іннопрактика", який відповідає за розробку концепції науково-технологічної долини МГУ.
Також Катерина відома як професійна спортсменка-акробатка. Вона брала участь в чемпіонатах Росії, Європи і світу. У 2016 році в парі з Дмитром Алексєєвим вона виграла Кубок Росії з акробатичного рок-н-ролу.
У 2013 році Катерина вийшла заміж за бізнесмена Кирила Шамалова. Його батько довгі роки підтримував тісні дружні відносини з Путіним. Весілля пройшло скромно на пітерському гірськолижному курорті "Ігора". На весіллі було всього близько сотні людей, а гостей просили здати смартфони і будь-які гаджети.
У 2018 році пара розлучилася. У травні 2019 року молодша дочка Путіна захистила дисертацію на базі МДУ і стала кандидатом фізико-математичних наук. Її наукове дослідження присвячене розрахунку математичних моделей корекції зору в екстремальних умовах.
Як відомо, після розлучення із першою дружиною у ЗМІ з'явилась інформація, що у Путіна роман зі спортсменкою Аліною Кабаєвою. У 2019 році також з'явилась інформація, що вона народила від нього дитину. Однак офіційного підтвердження, що Кабаєва народила саме від російського президента, немає.
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