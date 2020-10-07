Вигоду від нестабільності в Чорноморському регіоні отримує тільки Російська Федерація

Таку думку висловив американський генерал, колишній командувач військами США в Європі в 2014-17 роках, ветеран воєн в Іраку і Афганістані Бен Ходжес в інтерв'ю для РБК-Україна.

При цьому він пояснив, що і в ситуації із загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі головний інтерес переслідує лише Росія, адже влада РФ завжди хотіла лише одного - впливати на все, що відбувається навколо.

"Стратегічним бажанням Росії завжди було підтримання сфер впливу, а також нестабільності на своєму кордоні, щоб вона могла впливати на те, що відбувається навколо. Ось чому я впевнений, що вони або доклали руку до того, щоб почати цей конфлікт, або, безумовно, отримують вигоду з того, що ситуація залишається нестабільною",- заявив він.

Він підкреслив, що в США хотіли б бачити негайне припинення вогню і перехід до переговорів замість реального конфлікту. Адже Кавказ є порталом між Європою і Євразією для великих обсягів енергоресурсів і потенційно великих обсягів торгівлі між Сходом і Заходом.



"Так що цей гірський регіон з обмеженою інфраструктурою дійсно важливий для багатьох. І саме тому так важливо вирішити конфлікт мирним шляхом, а також, звичайно, захистити невинних людей", – додав Ходжес.

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