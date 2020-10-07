Выгоду от нестабильности в Черноморском регионе получает только Российская Федерация

Такое мнение высказал американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес в интервью для РБК-Украина.

При этом он пояснил, что и в ситуации с обострением конфликта в Нагорном Карабахе главный интерес преследует лишь Россия, ведь власть РФ всегда хотела лишь одного - влиять на все, что происходит вокруг.

"Стратегическим желанием России всегда было поддержание сфер влияния, а также нестабильности на своей границе, чтобы она могла влиять на то, что происходит вокруг. Вот почему я уверен, что они либо приложили руку к тому, чтобы начать этот конфликт, либо, безусловно, извлекают выгоду из того, что ситуация остается нестабильной", - заявил он.

Он подчеркнул, что в США хотели бы видеть немедленное прекращение огня и переход к переговорам вместо реального конфликта. Ведь Кавказ является порталом между Европой и Евразией для больших объемов энергоресурсов и потенциально больших объемов торговли между Востоком и Западом.



"Так что этот горный регион с ограниченной инфраструктурой действительно важен для многих. И именно поэтому так важно разрешить конфликт мирным путем, а также, конечно, защитить невинных людей", – добавил Ходжес.

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