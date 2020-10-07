Протести і хвилювання на території країн СНД показали, що РФ втрачає контроль над колишніми республіками СРСР

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський блогер і військовий експерт Ель Мюрид на своїй сторінці в Facebook.

За його словами в подіях в Білорусі, Карабасі та Киргиії є щось спільне.

"Всі ці країни і території раніше вважалися зоною життєвих інтересів Росії. Сьогодні офіційна реакція на те, що відбувається швидше мляво-нейтральна, хоча російська участь і сліди є у всіх цих зонах", - зазначив блогер.



Він підкреслив, що вплив Кремля на країни СНД зійшов нанівець.

"По суті, Росія втрачає пострадянський простір, який тепер все більше переймається розумінням того, що рішення приймаються вже іншими людьми і в рамках інших, ніж раніше, мотивів", - зазначив експерт. Ситуація, що склалася, загрожує РФ повною втратою сфери впливу на пострадянські держави, впевнений експерт. "Деградація і Росії, і пострадянського простору повертає до життя архетипові форми і інститути, зокрема, інститут відносин "васал-сеньйор", де васал вільний вибирати серед цілого списку владних панів "свого" патрона і укладає з ним васальний договір. При порушенні якого васал знову перетворюється на вільного гравця і має право вибирати нового сюзерена", - пояснив Мурід.





Він підкреслив, що зовнішня політика РФ починає руйнуватися.

"Крах єдиної зовнішньої політики Росії, який вже неможливо приховувати і переводити його обговорення з предметного на рівень обговорення тих чи інших ескапад офіційного представника МЗС - це маркер.