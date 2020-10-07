Протести і хвилювання на території країн СНД показали, що РФ втрачає контроль над колишніми республіками СРСР

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський блогер і військовий експерт Ель Мюрид на своїй сторінці в Facebook.

За його словами в подіях в Білорусі, Карабасі та Киргиії є щось спільне.

"Всі ці країни і території раніше вважалися зоною життєвих інтересів Росії. Сьогодні офіційна реакція на те, що відбувається швидше мляво-нейтральна, хоча російська участь і сліди є у всіх цих зонах", - зазначив блогер.

Він підкреслив, що вплив Кремля на країни СНД зійшов нанівець.

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"По суті, Росія втрачає пострадянський простір, який тепер все більше переймається розумінням того, що рішення приймаються вже іншими людьми і в рамках інших, ніж раніше, мотивів", - зазначив експерт.

Володимир Путін

Ситуація, що склалася, загрожує РФ повною втратою сфери впливу на пострадянські держави, впевнений експерт.
 
"Деградація і Росії, і пострадянського простору повертає до життя архетипові форми і інститути, зокрема, інститут відносин "васал-сеньйор", де васал вільний вибирати серед цілого списку владних панів "свого" патрона і укладає з ним васальний договір. При порушенні якого васал знову перетворюється на вільного гравця і має право вибирати нового сюзерена", - пояснив Мурід.

Він підкреслив, що зовнішня політика РФ починає руйнуватися.
 
"Крах єдиної зовнішньої політики Росії, який вже неможливо приховувати і переводити його обговорення з предметного на рівень обговорення тих чи інших ескапад офіційного представника МЗС - це маркер.