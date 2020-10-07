Протести і хвилювання на території країн СНД показали, що РФ втрачає контроль над колишніми республіками СРСР
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський блогер і військовий експерт Ель Мюрид на своїй сторінці в Facebook.
За його словами в подіях в Білорусі, Карабасі та Киргиії є щось спільне.
"Всі ці країни і території раніше вважалися зоною життєвих інтересів Росії. Сьогодні офіційна реакція на те, що відбувається швидше мляво-нейтральна, хоча російська участь і сліди є у всіх цих зонах", - зазначив блогер.
Він підкреслив, що вплив Кремля на країни СНД зійшов нанівець.
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