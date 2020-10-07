Протесты и волнение на территории стран СНГ показали, что РФ теряет контроль над бывшими республиками СССР
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский блогер и военный эксперт Эль Мюрид на своей страничке в Facebook.
По его словам в событиях в Беларуси, Карабахе и Кыргызтане есть нечто общее.
"Все эти страны и территории ранее считались зоной жизненных интересов России. Сегодня официальная реакция на происходящее скорее вяло-нейтральная, хотя российское участие и следы есть во всех этих зонах", - отметил блогер.
Он подчеркнул, что влияние Кремля на страны СНГ сошло на нет.
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Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.
Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.