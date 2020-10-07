Протесты и волнение на территории стран СНГ показали, что РФ теряет контроль над бывшими республиками СССР

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский блогер и военный эксперт Эль Мюрид на своей страничке в Facebook.

По его словам в событиях в Беларуси, Карабахе и Кыргызтане есть нечто общее.

"Все эти страны и территории ранее считались зоной жизненных интересов России. Сегодня официальная реакция на происходящее скорее вяло-нейтральная, хотя российское участие и следы есть во всех этих зонах", - отметил блогер.



Он подчеркнул, что влияние Кремля на страны СНГ сошло на нет.

"По сути, Россия теряет постсоветское пространство, которое теперь все более проникается пониманием того, что решения принимаются уже другими людьми и в рамках иных, чем ранее, мотивов", - отметил эксперт. Сложившеюся ситуация грозит РФ полной потерей сферы влияния на постсоветские государства, уверен эксперт. "Деградация и России, и постсоветского пространства возвращает к жизни архетипичные формы и институты, в частности, институт отношений "вассал-сеньор", где вассал волен выбирать среди целого списка владетельных господ "своего" патрона и заключает с ним вассальный договор. При нарушении которого вассал снова превращается в свободного игрока и вправе выбирать нового сюзерена", - пояснил Мурид.





Он подчеркнул, что внешняя политика РФ начинает рушиться.

"Крах единой внешней политики России, который уже невозможно скрывать и переводить его обсуждение с предметного на уровень обсуждения тех или иных эскапад официального представителя МИДа - это маркер.