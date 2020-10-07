Протесты и волнение на территории стран СНГ показали, что РФ теряет контроль над бывшими республиками СССР

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский блогер и военный эксперт Эль Мюрид на своей страничке в Facebook.

По его словам в событиях в Беларуси, Карабахе и Кыргызтане есть нечто общее.

"Все эти страны и территории ранее считались зоной жизненных интересов России. Сегодня официальная реакция на происходящее скорее вяло-нейтральная, хотя российское участие и следы есть во всех этих зонах", - отметил блогер.

Он подчеркнул, что влияние Кремля на страны СНГ сошло на нет.

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"По сути, Россия теряет постсоветское пространство, которое теперь все более проникается пониманием того, что решения принимаются уже другими людьми и в рамках иных, чем ранее, мотивов", - отметил эксперт.

Владимир Путин

Сложившеюся ситуация грозит РФ полной потерей сферы влияния на постсоветские государства, уверен эксперт.
 
"Деградация и России, и постсоветского пространства возвращает к жизни архетипичные формы и институты, в частности, институт отношений "вассал-сеньор", где вассал волен выбирать среди целого списка владетельных господ "своего" патрона и заключает с ним вассальный договор. При нарушении которого вассал снова превращается в свободного игрока и вправе выбирать нового сюзерена", - пояснил Мурид.

Он подчеркнул, что внешняя политика РФ начинает рушиться.
 
"Крах единой внешней политики России, который уже невозможно скрывать и переводить его обсуждение с предметного на уровень обсуждения тех или иных эскапад официального представителя МИДа - это маркер.