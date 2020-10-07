Президент России Владимир Путин признался в своей самой большой потере - смерти родителей

Как передает Politeka, об этом Путин сказал в интервью российским журналистам.

Так, президент РФ рассказал, что в старших классах школы он хотел быть похожим на Рихарда Зорге. Что же касается его собственных детей, Путин надеется, что для них авторитетом был именно он.

"Кто был авторитетом для моих детей? Надеюсь, что я. А внуки еще маленькие. Зачем уточнять, сколько их? Я же сказал: Есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие", - сказал он.

Также Путин выразил уверенность, что на выборах в России люди голосуют именно за него, а не за его семью.

"Когда я иду на выборы, люди голосуют не за мою семью, а за меня. Это на Западе политическая культура связана с представительством членов семьи. Но мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром, у нас должно быть все по-взрослому", - сказал он.

Говоря о личных потерях, Путин поделился, что самой большой потерей за последние 20 лет для него стала смерть родителей.

"Личные потери? Родители умерли - это самая большая потеря... Родители ушли у меня. Прямо в начале этого пути. Университетские друзья говорят, что я почти не изменился. Мне кажется, что мне удается сохранять человеческие качества", - уверен лидер РФ.

Напомним, в Европе нашли замену "Северному потоку-2", в российском газе нет нужды.

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