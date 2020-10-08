Кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська зробила суперечливу заяву про співпрацю з Володимиром Путіним

Зокрема, вона заявила, що при зустрічі з лідером Росії попросила б у нього грошей, коли будуть нові вибори.

Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю виданню Deutschlandfunk.

Светлана Тихановская

"Витрачайте гроші, які йдуть режиму, при якому зараз вбивають білоруський народ у вашій країні! Або віддайте нам гроші, коли будуть нові вибори. Ми давно друзі і сусіди. Ми ними і залишаємося", - сказала Тихановська.

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Крім цього, Тихановська зазначила, що пояснила б Путіну про бажання білорусів до змін. За словами Тихановської, Білорусь сама хоче визначати своє майбутнє, а Путін, тим часом, підтримує не народ, а лише Лукашенка.

"Путін підтримує Лукашенка, він не підтримує білоруський народ. Я хочу, щоб він зупинився. Ми, білоруси, хочемо і далі жити з Росією в Союзній державі, але не хочемо подальшої інтеграції", – резюмувала вона.

путін лукашенко

Нагадаємо, кілька тижнів тому Світлана Тихановська хвалила президента Росії Володимира Путіна, називаючи його мудрим президентом. 

Крім того, вона підтримувала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог з Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Тихановська приголомшила заявою про окупацію Криму.

Також Politeka писала, що Тихановська приголомшила висловлюванням щодо України.