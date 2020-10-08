Як вам така заява?

Кандидатка в президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська зробила суперечливу заяву про співпрацю з Володимиром Путіним

Зокрема, вона заявила, що при зустрічі з лідером Росії попросила б у нього грошей, коли будуть нові вибори.

Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю виданню Deutschlandfunk.

"Витрачайте гроші, які йдуть режиму, при якому зараз вбивають білоруський народ у вашій країні! Або віддайте нам гроші, коли будуть нові вибори. Ми давно друзі і сусіди. Ми ними і залишаємося", - сказала Тихановська.

Крім цього, Тихановська зазначила, що пояснила б Путіну про бажання білорусів до змін. За словами Тихановської, Білорусь сама хоче визначати своє майбутнє, а Путін, тим часом, підтримує не народ, а лише Лукашенка.

"Путін підтримує Лукашенка, він не підтримує білоруський народ. Я хочу, щоб він зупинився. Ми, білоруси, хочемо і далі жити з Росією в Союзній державі, але не хочемо подальшої інтеграції", – резюмувала вона.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Світлана Тихановська хвалила президента Росії Володимира Путіна, називаючи його мудрим президентом.

Крім того, вона підтримувала ідею того, щоб президент Франції Еммануель Макрон вів діалог з Володимиром Путіним щодо ситуації в Білорусі.

Нагадаємо, Тихановська заявила про переговори з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Тихановська приголомшила заявою про окупацію Криму.

Також Politeka писала, що Тихановська приголомшила висловлюванням щодо України.