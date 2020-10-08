Саудівська Аравія продовжує занижувати ціни на нафту, влаштовуючи нову нафтову війну проти Росії



Про це повідомляє "Диалог.ua" посилаючись на дані ЗМІ та думки експертів.

Попри спільні домовленості по угоді ОПЕК+, Саудівська Аравія продовжує скидати ціни на нафту, причому виключно для країн Євросоюзу. Так, вже з листопада вартість чорного золота знизиться на 30 відсотків для південних європейських країн і на 10 для північних.

У зв'язку з цим, РФ зазнає величезних збитків, оскільки ці країни є головними покупцями російської нафти.



Нагадаємо, раніше Росія спровокувала рекордне падіння цін на нафту, відмовившись від угоди з ОПЕК+ щодо скорочення нафтовидобутку.

Рішення призвело до конфлікту з Саудівською Аравією, яка тепер поступово витісняє російських експортерів з ринку Європи. Ймовірно, в Кремлі прорахувалися і не спрогнозували наслідки відмови. 1 квітня Володимир Путін оголосив ситуацію в РФ катастрофічною.

Через час країни ОПЕК + погодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу.

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