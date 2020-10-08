Саудовская Аравия продолжает занижать цены на нефть, устраивая новую нефтяную войну против России



Об этом сообщает "Диалог.ua" ссылаясь на данные СМИ и мнение экспертов.

Несмотря на совместные договоренности по сделке ОПЕК+, Саудовская Аравия продолжает скидывать цены на нефть, причем исключительно для стран Евросоюза. Так, уже с ноября стоимость черного золота снизится на 30 процентов для южных европейских стран и на 10 для северных.

В связи с этим, РФ терпит огромные убытки, поскольку эти страны являются главными покупателями российской нефти.



Напомним, ранее Россия спровоцировала рекордное падение цен на нефть, отказавшись от сделки с ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Решение привело к конфликту с Саудовской Аравией, которая теперь постепенно вытесняет российских экспортеров с рынка Европы. Вероятно, в Кремле просчитались и не спрогнозировали последствия отказа. 1 апреля Владимир Путин объявил ситуацию в РФ катастрофической.

Через время страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Напомним, Россия готовит "грузинский вариант" для Азербайджана.

Как писала Politeka, глава Минобороны Эстонии прямым текстом назвал Россию агрессором.

Также Politeka сообщала, что у Москвы появился "повод" для вторжения, Захарова сделала заявление.