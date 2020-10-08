Китай витісняє Росію з ринку енергоресурсів і змінює розстановку сил в Середній і Центральній Азії

Раніше російські компанії займалися реекспортом, купуючи газ в Узбекистані і переправляючи його в Китай. Але тепер Китай сам замість "Газпрому" і "Лукойлу" купуватиме газ в Узбекистані, економіка Росії після такого удару може не оговтатися, адже збитки будуть обчислюватися мільйонами.

До всього іншого Китай планує наростити потужності видобутку газу, передає Інтерфакс.

У минулому році "Газпром" закупив в Узбекистані 7,6 млрд куб.м газу, в першому півріччі 2020 року - 4,1 млрд куб. м. "Лукойл" же і сам цього року різко знизив видобуток.

Зараз добовий видобуток становить лише 20% від проектної потужності. В даний час китайські компанії вже контролюють приблизно 1/4 частина казахстанського нафтовидобутку і 1/5 частина його ринку нафтопродуктів.

У найближчій перспективі розглядається доступ китайських компаній до "великої нафти" Північно-Каспійського проекту Казахстану. Також Китай наростив поставки газу з Туркменії до 73 млн куб. на добу, а з Узбекистану - до 6,6 млн куб м в добу.

Також раніше повідомлялося, що польський Антимонопольний регулятор-управління з охорони конкуренції і споживачів-оштрафував "Газпром" і його партнерів за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Зокрема, "Газпром" оштрафований на 29 млрд злотих — це 7,6 млрд доларів. А п'ять компаній, що беруть участь у будівництві проекту були оштрафовані на 234 млн злотих — це 61 млн доларів.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

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