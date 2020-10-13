Российский журналист Александр Коц раскритиковал действия властей Азербайджана в отношении своих коллег

Причиной его возмущения стало открытие уголовного дела против журналиста Семена Пегова.

По его словам, Азербайджан пошел по пути Украины: она тоже объявила войну российским пропагандистам, которые обеспечивали информационную поддержку боевикам "Л/ДНР" во время вторжения РФ на Донбасс.

"Азербайджан в информационной войне пошел по пути Украины. Та тоже сначала не пускала российских журналистов, а потом начала заводить на них уголовные дела. В Баку @wargonzo вряд ли собирался, да и в Турцию, наверно, тоже", - цитирует журналиста издание "Диалог.ua".

В СМИ отметили, что Пегову инкриминируют незаконное пересечение границы и призывы россиян приезжать в Карабах с целью воевать на стороне армян.

Аналогичной деятельностью Пегов и сам Коц отличились на Донбассе, где призывали российских наемников воевать на стороне террористов и военных РФ против Украины.