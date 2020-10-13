Российский журналист Александр Коц раскритиковал действия властей Азербайджана в отношении своих коллег
Причиной его возмущения стало открытие уголовного дела против журналиста Семена Пегова.
По его словам, Азербайджан пошел по пути Украины: она тоже объявила войну российским пропагандистам, которые обеспечивали информационную поддержку боевикам "Л/ДНР" во время вторжения РФ на Донбасс.
"Азербайджан в информационной войне пошел по пути Украины. Та тоже сначала не пускала российских журналистов, а потом начала заводить на них уголовные дела. В Баку @wargonzo вряд ли собирался, да и в Турцию, наверно, тоже", - цитирует журналиста издание "Диалог.ua".
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В СМИ отметили, что Пегову инкриминируют незаконное пересечение границы и призывы россиян приезжать в Карабах с целью воевать на стороне армян.
Аналогичной деятельностью Пегов и сам Коц отличились на Донбассе, где призывали российских наемников воевать на стороне террористов и военных РФ против Украины.
Также ранее сообщалось, что в частности, глава Генпрокуратуры Азербайджана Камран Алиев обратился за помощью к Украине из-за Нагорного Карабаха.
В частности, Алиев просит, чтобы генпрокуроры и министры не допустили выезда этнических армян с территории тех стран, где они находятся, а закрыли для них границы. Он опасается, что те поедут добровольцами в Нагорный Карабах и будут принимать участие в военных действиях.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.
Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.