Трагедія сталася прямо в церкві на південному сході Франції

У четвер, 29 жовтня, в Ніцці невідомий з ножем увірвався в храм Нотр-Дам. Мер міста Крістіан Естрозі назвав подію терактом, передає Politeka.net з посиланням на Твіттер чиновника.

"Спасибі нашим муніципальним поліцейським, які заарештували нападника з ножем в секторі Нотр-Дам. Я прошу жителів Ніцци уникати цього району, щоб дозволити поліції та аварійним службам працювати. Я перебуваю на місці з поліцією, яка заарештувала злочинця. Я підтверджую, що все вказує на терористичний акт в базиліці Нотр-Дам-де-Ніцца", - прокоментував мер.

На даний момент відомо про трьох жертв підозрюваного, двох з яких вбили безпосередньо в храмі.

"Засмучений трьома жертвами, двоє з яких загинули в базиліці #НотрДам. Ніцца заплатила занадто велику ціну, як і наша країна в останні роки. Я закликаю до єдності", - йдеться в твіті Естрозі.

Так, всередині базиліки вбили чоловіка ударом ножа в шию. Також тут виявлено обезголовлене тіло 70-річної жінки. Обставини загибелі ще однієї людини поки невідомі.

Раніше вранці в цьому ж районі Ніцци були зафіксовані постріли.

У мережі з'явилися кадри інциденту.

Раніше ми повідомляли, сталася стрілянина на французькому острові Корсика в місті Бастія. Літній чоловік відкрив вогонь на одній з вулиць, після чого забарикадувався в будинку, де живе.

За інформацією каналу France 3, той, що стріляв, був раніше засуджений за вбивство, і може страждати психічним розладом. В результаті інциденту, одна людина поранене та шестеро загиблих.

Нагадавши, масове побоїще влаштували в Києві: стрілянина і проломлена голова.

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