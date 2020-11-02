Президент РФ потрапив у безглузду ситуацію, видавши своє хвилювання перед виступом

У четвер, 29 жовтня 2020 року, глава Росії Володимир Путін осоромився і став справжнім посміховиськом на інвестиційному форумі, де поводився досить дивно.

Відповідне відео опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов на своїй сторінці в Twitter.

Володимир Путін, сидячи за столом, досить таки дивно перекладав папери з одного місця на інше, нервував і поводився доволі незвично.

У Мережу проникло відео, на якому Володимир Путін протягом хвилини перекладає з місця на місце папери, які лежать перед ним на столі, згинає і розгинає папку. При цьому, він настільки захоплений процесом, що забув про оточення десятка відеокамер.

"Що таке прагнення до порядку: Путін і текст виступу", - підписав свій пост і відео з Путіним в соціальній мережі журналіст Дмитро Смирнов.

Что такое стремление к порядку: Путин и текст выступления pic.twitter.com/2xogS9AXv8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 29, 2020

У момент, коли Володимир Путін грав з папкою документів, він робив вигляд, що нібито слухає спікера, хоча, насправді, був дуже захоплений своєю поведінкою.

Варто уточнити, що в коментарях під публікацією журналіста кремлівського пулу користувачі соціальної мережі досить їдко висміяли главу Російської Федерації.

Під публікацією з'явилося безліч яскравих коментарів, де люди явно не скупилися на слова на адресу Путіна.

"Деменція", " ось що буває, коли Мавпі дають відразу два банани!", "Дід почав впадати в дитинство, залишилося ще з цих паперів літачки складати", " у дідуся просто Альцгеймер розігрався",

"Моя бабуся дружить з Альцгеймером, і точно також робить, з ранку до вечора", - прокоментували Передплатники соціальної мережі відомого журналіста Дмитра Смирнова.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін привітав популярного режисера Микиту Михалкова з днем народження.

Як повідомляла Politeka, російська громадськість не на жарт занепокоїлася про здоров'я глави Російської Федерації Володимира Путіна через його ослаблений зовнішній вигляд.

Також Politeka писала, що не так давно Російський гарант Володимир Путін з терміновою заявою звернувся до НАТО і закликав оголосити мораторій.