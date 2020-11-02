Чутки про погіршення здоров'я російського президента Володимира Путіна все частіше провокують дискусії про те, хто ж стане його наступником

Один з можливих кандидатів, як не дивно, – дочка глави РФ Катерина Тихонова.

Про те, що вона всерйоз розглядається першою особою як один з можливих кандидатів-наступників, пише телеграм-канал "Закулісний шептун".

За словами автора, головна і незаперечна в очах Путіна перевага – 100%-а його довіра. Але є ще один момент:

"Вона повністю вирішує ключову проблему для сім'ї президента – проблему особистої безпеки і збереження активів", – йдеться в повідомленні.

Щоправда, проти такого розвитку подій обережно, але дуже категорично заперечує силова партія.

"На їх погляд кандидатура вкрай слабка, реакція глибинного народу на відвертий феодалізм передбачається однозначно негативною, і головне – вона буде нездатна утримати ситуацію в країні", – наголошується в публікації.

Тим не менш, в Кремлі вже ведеться робота в напрямку Тихонової як майбутнього президента РФ.

"Соціологічні служби вивчають ставлення росіян до жінки-президента, а на виборах 2018 року, коли кандидатурі Собчак було віддано однозначну перевагу перед іншими псевдодемократичними фігурами, Антоном Красовським і Дмитром Гудковим, вже прокочувалися певні технології в цьому напрямку", – підсумував "Закулісний шептун".

Катерина Тихонова – імовірна молодша дочка Путіна, що підтверджується даними Мінфіну США. Сам президент ніколи не підтверджував і не спростовував їх родинний зв'язок. Вона займає посаду директора Фонду "Іннопрактика".

У минулому вона відома як спортсменка. Тихонова брала участь в чемпіонатах Росії, Європи та світу. У 2016 році в парі з Дмитром Алексєєвим вона виграла Кубок Росії з акробатичного рок-н-ролу.

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